Gaziantep'te Otomobil ile Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan ve korkan 3 yaşındaki kız çocuğunu ise bir asker teselli etti.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Güllühöyük Mahallesi yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Veriralmaz (26) yönetimindeki 27 T 5503 plakalı taksi, aynı yöne giden Osman Kel (33) yönetimindeki 31 B 5002 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi tarlaya uçtu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sebiha Kel (29) ve Merve Kel (8) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde jandarma güvenlik önlemi alırken, kazayı yara almadan atlatan ve büyük korku yaşadığı için ağlayan 3 yaşındaki Medine Kel'i ise bir asker kucağına alıp teselli ederek yakınlarına teslim etti. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Gaziantep