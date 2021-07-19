Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacı Ali P (45) idaresindeki 27 ADY 265 plakalı otomobil Yağızlar-Kayabaşı Mahallesi yol ayrımında M.K'nın (12) kullandığı 27 ADY 265 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K. (15) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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