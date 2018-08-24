Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı
Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mehmet Bozaslan (36) yönetimindeki 34 JK 27 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip karayolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 19 BL 860 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Bozaslan ve 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Gaziantep ve Nizip ilçesi arasındaki karayolunda trafik akışı bir süre aksadı.