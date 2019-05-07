Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Halep bulvarında meydana geldi. Kilis istikametinden Gaziantep'e giden Önder S. yönetimindeki 05 HH 282 plakalı otomobil, Halep kavşağından diğer şeride geçmek isteyen Ramazan B. yönetimindeki 27 J 1664 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan minibüste bulunan 3 kişi ile otomobilde bulunan sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA