Gaziantep'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.T yönetimindeki 07 MLU 76 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis karayolu Oğuzeli kavşağında M.O'nun kullandığı 27 SE 220 plakalı kamyonla çarptı.

Kazada yaralanan Melike (14) ve kardeşi Dilay Ataman (12) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ataman kardeşler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.