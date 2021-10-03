GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Haberler
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GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada,5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada,5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Meltem Fulya (24) yönetimindeki 27 AET 262 plakalı otomobil ile Mehmet Bağcı (45) yönetimindeki 06 AV 7611 plakalı hafif ticari araç, Gözlühüyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan Vahide Bağcı (44), İsmail Aşık (42) ve Medine Aşık (57) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Haberler
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