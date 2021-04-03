Gaziantep'te otomobil içerisinde tabletin çalınması iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te otomobil içerisinde tabletin çalınması iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te otomobil içerisinde tabletin çalınması iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilin içerisinde tablet çalınması iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilin içerisinde tablet çalınması iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir otomobilin içerisinde tablet çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.

Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, araç içerisinde tablet çaldıkları iddiasıyla Y.Ö. ve C.B. adlı 2 şüpheliyi tespit etti.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çalıntı tablet ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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