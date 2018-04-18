Gaziantep'te Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Gaziantep'te meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 Nisan'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olayıyla ilgili yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu, çalıntı otomobilin Güneş Mahallesi'ndeki bir evin garajında gizlendiği yönünde bilgiye ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, garajda iki aracın parçalanarak ve şasi numarası değiştirme yöntemiyle "change" araç olarak hazırlanmaya çalışılan 2 araç ile baka bir araca ait şasi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler M.K.G. ve İ.A. gözaltına alındı.

Ele geçirilen araçlar, sahiplerine teslim edildi.