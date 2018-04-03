Gaziantep'te Otomobil Hırsızlarına Operasyon: 4 Gözaltı

GAZİANTEP polisi, farklı tarihlerde lüks 2 otomobili çaldığı belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Kent merkezinde, farklı tarihlerde lüks otomobilleri çalınan 2 kişi, polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kimliği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Sinan Mahallesi'ndeki çiftlik evine yapılan baskında çalınan lüks otomobiller, bulunurken, H.O., D.Ö., B.Y. ve M.Y. de gözaltına alındı. Otomobiller, sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Gaziantep