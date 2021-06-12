GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
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GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kadir Çapraz (26) yönetimindeki 06 CFB 298 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi itfaiye kavşağında kontrolden çıktı.

Otomobil, Suriye uyruklu Fadi Zidan'a ait evin duvarına çarparak bahçeye devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Çapraz ile beraberindeki Süleyman Eraslan'ı çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
GAZİANTEP - Otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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