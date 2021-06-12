Gaziantep'te otomobil evin bahçesine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kadir Çapraz (26) yönetimindeki 06 CFB 298 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi itfaiye kavşağında kontrolden çıktı.

Otomobil, Suriye uyruklu Fadi Zidan'a ait evin duvarına çarparak bahçeye devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Çapraz ile beraberindeki Süleyman Eraslan'ı çıkardı.

İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süleyman Eraslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek