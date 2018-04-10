Gaziantep'te Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Gaziantep'te otomobil devrildi, sürücü yaralandıGaziantep'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı şeritte devrilen otomobilin sürücüsü Hakan Kıdak (46) yaralandı.
Gaziantep'te otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Gaziantep'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı şeritte devrilen otomobilin sürücüsü Hakan Kıdak (46) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Kıdak yönetimindeki 27 BFF 24 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaca çarptı, ardındın karşı şeride geçip devrildi. Kazada otomobilde yalnız bulunan sürücü Kıdak yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.