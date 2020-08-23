Gaziantep'te otomobil devrildi: 5 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
23.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:37
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İbrahim G'nin (35) kullandığı 27 ABN 314 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Sulumağara Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Nezihe (35), Baran (23), Berfin (16) ve Berat G. (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA