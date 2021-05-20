Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Abdurrahman Doğan idaresindeki 27 UM 828 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi Tutluk mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak