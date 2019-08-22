Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman İzci'nin kullandığı 02 FE 517 plakalı otomobil, Araban-Besni kara yolunun 7'nci kilometresindeki Ziyaret Mahallesi çat boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücüyle eşi Habibe İzci ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.