Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdultalip Ataş yönetimindeki 66 AR 360 plakalı otomobil, Araban ilçesi Fakılı grup yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle, araçtaki Ali, Şıho ve Mehmet Ataş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldıran yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et