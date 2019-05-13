Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdultalip Ataş yönetimindeki 66 AR 360 plakalı otomobil, Araban ilçesi Fakılı grup yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle, araçtaki Ali, Şıho ve Mehmet Ataş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldıran yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA