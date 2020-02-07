Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı
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Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

07.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:14
Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı

'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Arif Özharıkçı (26) idaresindeki 01 BA 701 plakalı otomobil, TOKİ konutları mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada sürücü ile araçta bulunan Miraç Özharıkçı (20) ve Hasan Özharıkçı (60) yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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