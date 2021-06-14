Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresinde

Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.ki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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