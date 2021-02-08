Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı
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Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı

08.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:22
Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bünyamin Aslan'ın kullandığı 79 T 0074 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Kazıklı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Aslan ile otomobildeki Burak Seher yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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