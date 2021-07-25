Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Narey B. idaresindeki 06 BLA 891 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolundaki Halep Bulvarı'nda devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elif Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak