Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü

Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Narey B. idaresindeki 06 BLA 891 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolundaki Halep Bulvarı'nda devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elif Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Uluğ Seda Sayan Erkan Petekkaya
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 23:11:41. #1.15#

title