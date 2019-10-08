Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hikmet Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Nizip-Birecik karayolunun 7. kilometresinde devrildi.
Devrilme sonrası alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hafif yaralanan sürücü ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.