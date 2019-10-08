Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

08.10.2019 11:18
Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hikmet Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Nizip-Birecik karayolunun 7. kilometresinde devrildi.

Devrilme sonrası alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hafif yaralanan sürücü ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et