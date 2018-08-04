Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Gaziantep'te önce otomobile, ardından refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'te önce otomobile, ardından refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bekir Erdoğan yönetimindeki 27 V 7483 plakalı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yan yola girmek isterken önce Mehmet Zahteroğlu idaresindeki 06 FD 2091 plakalı otomobile, sonra refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Erdoğan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.