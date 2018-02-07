Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 FR 803 plakalı otomobil, Fakılı Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Delibey Kılıç (80) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Hasan Karataş ve Vakkas Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlenen Vakkas Özdemir'in Gaziantep'e sevk edildiği öğrenildi.

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