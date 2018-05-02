Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ahmet Cevher (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İslahiye-Hatay karayolunun 6. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü Cevher yaralandı, otomobilde bulunan Ercan Keş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.


İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Cevher'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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