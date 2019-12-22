Gaziantep'te otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde iki otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

22.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:32
Gaziantep'te otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

'te farklı tarihlerde iki otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde iki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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