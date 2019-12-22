Gaziantep'te otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te farklı tarihlerde iki otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te farklı tarihlerde iki otomobil çaldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde iki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.