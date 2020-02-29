Gaziantep'te otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te otomobil çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

29.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:38
Gaziantep'te otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı

'te otomobil çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı araçlar sahiplerine geri verildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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