Gaziantep'te otomobil çalan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı Gaziantep'te 8 aracın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te 8 aracın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-30 Haziran tarihlerinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 7 otomobil ve 1 motosikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA