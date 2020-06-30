Gaziantep'te, otogara alınmayan asker yakınları 'sosyal mesafe'yi hiçe saydı Gaziantep'te, otogara alınmayan asker yakınları 'sosyal mesafe'yi hiçe saydıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklanmasına rağmen Gaziantep'te vatandaşlar, otogar dışında askere giden yakınlarını uğurladı, sosyal...

Gaziantep'te, otogara alınmayan asker yakınları 'sosyal mesafe'yi hiçe saydı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklanmasına rağmen Gaziantep'te vatandaşlar, otogar dışında askere giden yakınlarını uğurladı, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda Gaziantep'te otogar içerisine sadece asker, anne ve babası alındı. İçeriye alınmayanlar ise sosyal mesafeyi hiçe sayıp kapıda yoğunluk oluşturarak slogan attı. Polis ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)-

Kaynak: DHA