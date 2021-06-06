GAZİANTEP - Otobüs şoförü, rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götürdü
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GAZİANTEP - Otobüs şoförü, rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götürdü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te belediye otobüsünde rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Gaziantep'te belediye otobüsünde rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Gazikent-Burç hattında çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait otobüse binen Halise Kazıcı, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Yılmaz, otobüsü durdurup kendisine ait seccadeyi otobüsün içine serdi ve kadının uzanmasını sağladı.

Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru hareket eden şoför Yılmaz, hastaneye girdikten sonra önce gidip sedye istedi. Ardından kadını çevredeki bir vatandaşla kaldırıp sedyeye yatıran şoför Yılmaz, kadını acil servise götürdükten sonra hattına dönerek görevine devam etti.

Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GAZİANTEP - Otobüs şoförü, rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götürdü
GAZİANTEP - Otobüs şoförü, rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götürdü
GAZİANTEP - Otobüs şoförü, rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götürdü
GAZİANTEP - Otobüs şoförü, rahatsızlanan kadını belediye otobüsüyle hastaneye götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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