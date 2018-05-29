Gaziantep'te Otobüs Duraklarında Elektrik Üretilecek

Gaziantep'te, otobüs duraklarında güneşten elektrik enerjisi üretilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda hazırlanan 'Solar Enerjili Otobüs Durağı"nda yapılan denemeler olumlu sonuç verdi. Projeyle durakta bekleyen yolcular, telefon, tablet, engelli aracı gibi ekipmanları şarj edebilecek.



Şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilecek Solar Otobüs Durağı, kentte ekolojik farkındalık oluşturacak. Doğa dostu malzemelerden üretilen yeni duraklar, gece aydınlatma için ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını da karşılayacak.