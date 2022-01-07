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Son Dakika | GAZİANTEP - Otobüs durağındaki yankesicilik anı güvenlik kamerasında

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te durakta otobüse bindiği sırada yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te durakta otobüse bindiği sırada yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet, İnönü ve Özdemirbey caddelerindeki otobüs duraklarında bekleyenlerin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi durakta otobüse binmeye çalışan yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı sırada suçüstü yakaladı.

M.O. olduğu belirlenen zanlının aynı suçtan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin yankesicilik anı ve polisler tarafından gözaltına alınması yer alıyor.

Son Dakika | GAZİANTEP - Otobüs durağındaki yankesicilik anı güvenlik kamerasında

Son Dakika | GAZİANTEP - Otobüs durağındaki yankesicilik anı güvenlik kamerasında

Son Dakika | GAZİANTEP - Otobüs durağındaki yankesicilik anı güvenlik kamerasında

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AA - Son Dakika Haberleri

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