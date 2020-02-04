Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
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Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, 3 otomobil zarar gördü.

04.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:20
Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, 3 otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nde oto kaporta tamiri ve boya işlemi yapılan iş yerinde benzinle otomobil parçası temizlendiği sırada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kolundan yaralanan işçilerden Selim Katırcıoğlu (20), 112 Acil Servis ekibince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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