GAZİANTEP - Oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GAZİANTEP - Oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı

16.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:09

Gaziantep'te oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde aralarında panelvan, motosiklet, otomobil ve kamyonetin de bulunduğu 13 araç çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 22 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde araçların çalınma anları yer alıyor.

GAZİANTEP - Oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

İlgili Haberler

GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
Çalıştığı oto yıkama işletmesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Çalıştığı oto yıkama işletmesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 9 tutuklama
Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 9 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Oto hırsızlığı şüphelisi 9 zanlı tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:09:12. #1.14#
title