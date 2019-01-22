Gaziantep'te Oto Boyacısı Başından Vurularak Öldürüldü

GAZİANTEP'te, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ (27), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından işyerinde başına av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü.

Olay öğle saatlerinde KÜSGET Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ öğle yemeği yediği saatte arkasından gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından başından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyarak işyerine koşan çevredeki esnaf Yanardağ'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yanardağ'ın öldüğünü belirledi. Yanardağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu moruna götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Yanardağ'ı öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA