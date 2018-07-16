Gaziantep'te Otelde Hırsızlık Yapan Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te bir otel içerisinde elektronik eşyaları çalmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Mücahitler Mahallesi bir otelde meydana geldi. Otel civarında görevli olan polis ekipleri kendilerini görüp kaçmaya başlayan bir şüpheli şahsı yakaladı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yıldırım ekipleri Yakalanan R.K. isimli şüpheli şahısla yapılan görüşmede arkadaşı olan M.K. isimli şüpheli şahsın halen hırsızlık amaçlı otel içerisinde olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine M.K. isimli şüpheli şahıs otel içerisinde ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin otel içerisinde yapılan incelemelerde ise, 12. katın birçok yerinde bilgisayar ve güvenlik sistemi kablolarının yerinden çıkarıldığı, monitörlerin, bilgisayar kasalarının, modem cihazlarının, kayıt cihazlarının ve trafolarda bulunan güç kaynaklarının yakalanan şahıslar tarafından hırsızlık amaçlı söküldüğü görüldü.

Öte yandan, suçüstü ve kovalamaca sonucu yakalanan hırsızların otel içerisinde meydana getirdiği zararın yaklaşık olarak 5 milyon TL civarında olduğu belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan R.K. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP