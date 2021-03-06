Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız Mahallesi'nin Kale mevkisinde, 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İslahiye Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, 4 arazöz, 1 su tankı, 1 su tankeri ve aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale ettikleri örtü yangınını kısa sürede söndürdü.

Çalışmaya mahalle halkı da destek olurken camiden yangının söndürülmesi için anons yapıldı.

Bir saatte söndürülen yangında, yaklaşık 7 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek