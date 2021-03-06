Gaziantep'te örtü yangını söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız Mahallesi'nin Kale mevkisinde, 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İslahiye Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, 4 arazöz, 1 su tankı, 1 su tankeri ve aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale ettikleri örtü yangınını kısa sürede söndürdü.
Çalışmaya mahalle halkı da destek olurken camiden yangının söndürülmesi için anons yapıldı.
Bir saatte söndürülen yangında, yaklaşık 7 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek