Gaziantep'te örtü yangını
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
30.07.2020 21:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:20
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Ağabey Mahallesi Kaplan Deresi mevkisinde ormanlık bölgedeki örtü alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı helikopter, 2 arazöz, 2 su tankı ile müdahale edildi.
Yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA