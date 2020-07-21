Gaziantep'te örtü yangını
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Gaziantep'te örtü yangını

Gaziantep'te örtü yangını Gaziantep'te örtü yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Gaziantep'te örtü yangını
21.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:22

Gaziantep'te örtü yangını

Gaziantep'te örtü yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye İtfaiyelerinden oluşan 15 araç ile ve havadan yangın söndürme helikopteri ile yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alanın zara gördüğü yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Kaynak: İHA

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