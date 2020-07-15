Gaziantep'te örtü yangını Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Nurdağı Çakmak Mahallesi mevkisindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Nurdağı, İslahiye ve Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı Belediyesi itfaiye ekipleriyle 4 arazöz, 2 su tankı, 1 yangına ilk müdahale aracı ve 1 helikopterin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA