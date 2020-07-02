Gaziantep'te örtü yangını Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Nurdağı Noğaylar Mahallesi'ndeki Güneykışla mevkisinde, tarlada saman balyalama makinesinden çıktığı belirtilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki örtüye sıçradı.

Nurdağı, İslahiye ve Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı Belediyesi itfaiye ekipleri ile takviye gelen 4 arazöz, 2 su tankı, 1 yangına ilk müdahale aracı ve 1 helikopterin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA