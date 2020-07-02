Gaziantep'te örtü yangını
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Gaziantep'te örtü yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Gaziantep'te örtü yangını
02.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:24

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Nurdağı Noğaylar Mahallesi'ndeki Güneykışla mevkisinde, tarlada saman balyalama makinesinden çıktığı belirtilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki örtüye sıçradı.

Nurdağı, İslahiye ve Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı Belediyesi itfaiye ekipleri ile takviye gelen 4 arazöz, 2 su tankı, 1 yangına ilk müdahale aracı ve 1 helikopterin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Manşet

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