Gaziantep'te örtü yangını
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin bahçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
28.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:03
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin bahçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Durmuşlar Mahallesi'ndeki restorasyonu ve çevre düzenlemesi devam eden türbenin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Nurdağı Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, türbeye ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.
Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan örtü yangınında ağaçların zarar görmediği belirtildi.
Kaynak: AA