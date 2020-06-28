Gaziantep'te örtü yangını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin bahçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin bahçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Durmuşlar Mahallesi'ndeki restorasyonu ve çevre düzenlemesi devam eden türbenin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Nurdağı Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, türbeye ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan örtü yangınında ağaçların zarar görmediği belirtildi.

Kaynak: AA