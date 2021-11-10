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Gaziantep'te ortaöğretim ve üniversite öğrencileri, Atatürk'ü anmak için koştu

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te ortaöğretim ve üniversite öğrencileri, Atatürk'ü anmak için koştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk Koşusu" düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Atatürk Koşusu" düzenledi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, organizasyon kapsamında ortaöğretim ve üniversite öğrencisinden oluşan çok sayıda katılımcı, üniversite yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın işaretiyle başlayan koşudaki katılımcılar, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Öğrenciler, koşuda yaklaşık 3 kilometre kat etti.

Koşu öncesinde konuşma yapan Özyadın, Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün bıraktığı ülkeyi asla kimseye bırakmayacaklarını ve Türk bayrağını daha yükseklere çıkartmak için çaba sarf edeceklerini dile getiren Özaydın, "Çocuklarımızla gerek spor etkinlikleri gerekse sempozyum ve şiir günleriyle Atatürk'ü anıyoruz. Allah Atamızı nur içinde yatırsın, rahmet eylesin. Onun bıraktığı Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Derece elde eden katılımcılara ödül ve madalyaları verildi.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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