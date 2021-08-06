Gaziantep'te ormanlık alanı bulunan 180 mahalleye malzeme desteği
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Gaziantep'te ormanlık alanı bulunan 180 mahalleye malzeme desteği

Gaziantep'te ormanlık alanı bulunan 180 mahalleye malzeme desteği
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen protokol kapsamında, ormanlık alanı bulunan 180 kırsal mahalleye yangınla mücadelede kullanılacak malzeme desteğinde bulunuldu.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen protokol kapsamında, ormanlık alanı bulunan 180 kırsal mahalleye yangınla mücadelede kullanılacak malzeme desteğinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi arasında, orman yangınlarıyla müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla orman kenarındaki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara malzeme ve eğitim verilmesi amacıyla Valilik binasında protokol imza töreni yapıldı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, 2023'e kadar 27 milyon fidanın toprakla buluşması konusunda çalışmaların devam ettiğini ancak mevcudu korumanın bir gereklilik olduğunu söyledi.

Gül, "Mevcudu korumak için de çok güncel olan yangınlarla ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıda Orman Müdürümüzün eksik ihtiyaçlarla ilgili talepleri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı sağ olsun hiç ikiletmeden, 'Biz bunu karşılayalım, bu konu ihmale gelmez, zaman kaybetmeyelim' dedi. Dün karar verdik, bugün süreç başlamış oldu." dedi.

Yaklaşık 180 civarında orman köyünün bulunduğunu belirten Gül, "Bu 180 köyün hepsine ihtiyaç olan yangın malzemeleri dağıtılmış olacak, yerinde müdahale edilmiş olacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dünya ekonomik forumu raporlarında bulaşıcı hastalıkların, su yönetiminin, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının bundan sonraki dönemde dünyayı bekleyen en büyük tehlike olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Orman Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşme özellikle önleyici tedbir, tehlikeyi azaltma, toplumsal bilinci yükseltme ve malzeme desteğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve arkadaşlarımızla çalışmada orman köylerimizin bu gördüğünüz malzemeleri çok ciddi ihtiyacı olduğunu, bu malzemeler ellerinde olduğu zaman da çok hızlı bir şekilde yangına müdahale etme gücünü artıracağını söyledi. Biz de onun üzerine Gaziantep Büyükşehir olarak ne kadar köyümüz varsa ve ne kadar malzeme ihtiyacı varsa biz karşılıyoruz. Bunun içerisinde bu gördüğünüz özellikle su pompaları yangın tüpleri, tırmıklar, bunların hepsi bizim Orman Bölge Müdürlüğümüzün bizden istediği malzemeler. Muhtarlıklarımızda orman köylerimizin hepsini eğitime alacağız. Bu eğitimle ilk müdahalede ne yapılacak, bu çok önemli, bunun planlamasının yapacağız ve bu malzemelerin hepsini dağıtacağız hayırlı uğurlu olsun."

Törene AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Mehmet Erdoğan da katıldı.???????

Gaziantep'te ormanlık alanı bulunan 180 mahalleye malzeme desteği
Gaziantep'te ormanlık alanı bulunan 180 mahalleye malzeme desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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