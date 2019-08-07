07.08.2019 21:15

Gaziantep'te ormanlık alanda yangın

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 9 dönüm alan zarar gördü.

Öğleden sonra ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta Hamidiye Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda iki farklı noktada başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihabrı ile bölgeye 3 arasöz, 3 su tankı ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında traktör ile de destek verdiği yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 9 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken yetkililer, vatandaşları uyararak, otluk, ormanlık alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.

Kaynak: DHA