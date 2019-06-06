Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
Gaziantep'te ormanlık alanda yangınGaziantep'in Nurdağı ilçesinde,ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde,ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kömürler Mahallesi'nde ki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı 2 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle 7 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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