Gaziantep'te ormanlara girişe 15 gün yasak
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Gaziantep'te ormanlara girişe 15 gün yasak

Gaziantep'te ormanlara girişe 15 gün yasak
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kent genelindeki ormanlara girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kent genelindeki ormanlara girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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