Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı

Artan hava sıcaklığı ile birlikte peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül kentte 15 gün boyunca ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Artan hava sıcaklığı ile birlikte peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül kentte 15 gün boyunca ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

(Serhat Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı