Gaziantep'te orman yangını
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Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine de sıçrayarak büyüdü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine de sıçrayarak büyüdü. Gaziantep ve Nizip'ten sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı ile Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan Borukludere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Öğlen saatlerinde çıkan yangına mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri müdahale etti. Gaziantep ve Nizip'ten sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın bölgede bulunan fıstık bahçelerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken çok sayıda ağaç kül oldu.

2 gün önce de 5 dönüm arazi kül olmuştu

2 gün önce de aynı bölgede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Bir önceki yangında bölgedeki 5 dönümlük arazi kül olmuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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