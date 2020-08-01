Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'te orman yangını -Gaziantep'in ciğerleri yanıyor Gaziantep Dülük baba ormanlarında yangın çıktı.

Gaziantep'te orman yangını

-Gaziantep'in ciğerleri yanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Dülük baba ormanlarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Gaziantep'in Dülük Baba ormanlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 arazöz ile 20itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kaynak: İHA