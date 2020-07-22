Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'in Nizip ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormgan yangını başladı.

Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormgan yangını başladı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen alevleri söndürme çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Hancağız mevkide bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine hareket eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti.

Yaklaşık 30 işçi, 1 hava aracı, 10 arazöz, 4 su tankı ve 1 dozer ile yürütülen alevleri söndürme çalışmaları devam ederken, henüz kontrol altına alınamayan yangının yangının zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yön değiştirmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: İHA